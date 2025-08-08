Доставка и Роскомнадзор: разоблачены новые схемы телефонных мошенников

Злоумышленники отправляют поддельные письма от имени различных организаций для обмана граждан.

Мошенники в России разработали новую двухэтапную схему обмана со звонками от службы доставки и Роскомнадзора. Об этом сообщили РИА Новости.

Сначала злоумышленники звонят жертвам от службы доставки цветов и просят назвать код из СМС для «подтверждения заказа» с курьером. После этого звонок будто прерывается сообщением от имени Роскомнадзора о том, что звонок заблокирован как небезопасный.

Затем мошенники перезванивают уже под видом сотрудников Роскомнадзора и предлагают помощь в восстановлении доступа к порталу «Госуслуги» и отмене заявки на якобы оформленный микрозайм. В этот момент на телефон жертвы приходят четырехзначные коды от микрофинансовых организаций, которые мошенники требуют назвать. На самом деле эти коды дают доступ к аккаунту на портале «Госуслуги», что позволяет преступникам получить контроль над личными данными и услугами жертвы.

Роскомнадзор официально предупреждает, что его сотрудники никогда не звонят гражданам с просьбой назвать коды из СМС, не отправляют ссылки и не запрашивают личную информацию по телефону. Ведомство советует не следовать указаниям из подозрительных звонков и пользоваться только официальными источниками.

Кроме того, мошенники начали использовать поддельные письма от ГИБДД для обмана граждан. В таких письмах содержится формулировка вроде «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до определенной даты».

К письму прикреплен PDF-файл, имитирующий официальное постановление, где могут быть указаны настоящие имя, номер автомобиля и другие персональные данные получателя.

В самом письме есть кнопка «Оплатить сейчас», при нажатии на которую пользователь попадает либо на фишинговый сайт, маскирующийся под государственный или банковский сервис, где мошенники пытаются украсть данные банковской карты (номер, срок действия, CVV, коды из СМС), либо на зараженный ресурс, автоматически загружающий вредоносное ПО для кражи личной информации и контроля устройства.

