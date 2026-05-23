Стихийный мемориал открыли в Старобельске в память о погибших студентах колледжа
Неравнодушные жители несут к нему живые цветы и мягкие игрушки.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
В Старобельске неравнодушные жители организовали стихийный мемориал в память о студентах, погибших в результате удара ВСУ по зданию колледжа и общежития. Кадры с места публикует 5-tv.ru.
Люди несут к мемориалу живые цветы и мягкие игрушки.
ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию в ЛНР в ночь на 22 мая. В этот момент в своих комнатах отдыхали 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате обстрела погибли 18 человек. Сотрудники МЧС продолжают вручную разбирать завалы частично обрушившегося пятиэтажного здания. Под обломками могут оставаться еще трое студентов.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал эту атаку как террористическую, так как никакой военной инфраструктуры поблизости с колледжем нет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что удалось опознать 17 из 18 погибших в результате обстрела учебного заведения и общежития на его территории в Старобельске. Специалисты продолжают работу по установлению личности.
