Сын президента США Дональд Трамп-младший тайно женился

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Его избранницей стала модель Беттина Андерсон.

Кто жена Дональда Трампа-младшего

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Samuel Corum - Pool via CNP

Сын президента США Дональд Трамп-младший тайно женился на модели Беттине Андерсон. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Согласно данным реестра браков округа Палм-Бич, в четверг (21 мая. — Прим. ред.) в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, Дональд Трамп — младший, старший сын президента (США. — Прим. ред.), женился на Беттине Андерсон, светской львице и инфлюенсере», — говорится в материале.

Сразу после регистрации молодожены отправились на частный остров на Багамах. Именно там в ближайшее время должно пройти масштабное торжество с гостями. Примечательно, что главы Белого дома не будет на празднике.

Впервые Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон вышли в свет как пара в январе 2025 года. Они посетили инаугурационные мероприятия президента США.

Ранее 5-tv.ru писал и о другом члене семьи Трампа, о дочери Иванке, на которую готовилось покушение. Однако американским спецслужбам удалось предотвратить преступление. Обвиняемого в его организации экстрадировали в Вашингтон.

