Захарова: репортеры со всех континентов готовы приехать на место атаки ВСУ на ЛНР

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 50 0

Однако крупные западные СМИ предпочли проигнорировать поездку.

Кто приедет в ЛНР освещать атаку ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Журналисты со всего мира готовы лично отправиться в ЛНР, чтобы зафиксировать последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос прессы о том, представители СМИ каких стран все-таки заявили, что поедут на место трагедии, дипломат ответила: «Со всех континентов».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что крупные западные СМИ предпочли проигнорировать поездку. Например, британская телерадиовещательная корпорация BBC официально отказалась от посещения Старобельска, а американский телеканал CNN сослался на то, что его сотрудники находятся в отпуске. Мария Захарова прокомментировала это фотографией заставки киножурнала «Ералаш» с словом «Все!», намекая на абсурдность оправданий зарубежных коллег.

Кроме того, по словам дипломата, официальные структуры в Токио фактически запретили японским журналистам, которые аккредитованы в России, освещать гибель детей в Старобельске и посещать место обрушения общежития.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
23 мая
В Старобельске завершились поисково-спасательные работы после атаки ВСУ
23 мая
Стихийный мемориал открыли в Старобельске в память о погибших студентах колледжа
23 мая
«Звоните всем, я раненая»: студентка из Старобельска рассказала, как спаслась
23 мая
СК и саперы начали изучение местности у колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
23 мая
«Если будет удар, нас завалит»: педагог спасла более 30 студентов от обстрелов
23 мая
Опознаны 17 из 18 погибших в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске
23 мая
Экс-советник конгресса США назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР намеренным
23 мая
Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт в Старобельске
23 мая
Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 18
23 мая
Захарова заявила, что одна из главных целей ударов ВСУ — дети
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Ускорение Марса: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

23:40
По политическим мотивам: выступление певицы Славы отменили в Германии
23:30
В Старобельске завершились поисково-спасательные работы после атаки ВСУ
23:26
Подростковый вирус: почему молодежь массово заражается «болезнью поцелуев»
23:04
Стихийный мемориал открыли в Старобельске в память о погибших студентах колледжа
22:48
Захарова: репортеры со всех континентов готовы приехать на место атаки ВСУ на ЛНР
22:30
Сын президента США Дональд Трамп-младший тайно женился

Сейчас читают

Видеорегистратор зафиксировал момент удара беспилотника по центру Луганска
В Балашихе мужчина избил дочь в лифте многоквартирного дома
Разбирают завалы вручную: кадры из разрушенного колледжа в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео