Захарова: репортеры со всех континентов готовы приехать на место атаки ВСУ на ЛНР

Журналисты со всего мира готовы лично отправиться в ЛНР, чтобы зафиксировать последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос прессы о том, представители СМИ каких стран все-таки заявили, что поедут на место трагедии, дипломат ответила: «Со всех континентов».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что крупные западные СМИ предпочли проигнорировать поездку. Например, британская телерадиовещательная корпорация BBC официально отказалась от посещения Старобельска, а американский телеканал CNN сослался на то, что его сотрудники находятся в отпуске. Мария Захарова прокомментировала это фотографией заставки киножурнала «Ералаш» с словом «Все!», намекая на абсурдность оправданий зарубежных коллег.

Кроме того, по словам дипломата, официальные структуры в Токио фактически запретили японским журналистам, которые аккредитованы в России, освещать гибель детей в Старобельске и посещать место обрушения общежития.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.