Захарова: репортеры со всех континентов готовы приехать на место атаки ВСУ на ЛНР
Однако крупные западные СМИ предпочли проигнорировать поездку.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Журналисты со всего мира готовы лично отправиться в ЛНР, чтобы зафиксировать последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос прессы о том, представители СМИ каких стран все-таки заявили, что поедут на место трагедии, дипломат ответила: «Со всех континентов».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что крупные западные СМИ предпочли проигнорировать поездку. Например, британская телерадиовещательная корпорация BBC официально отказалась от посещения Старобельска, а американский телеканал CNN сослался на то, что его сотрудники находятся в отпуске. Мария Захарова прокомментировала это фотографией заставки киножурнала «Ералаш» с словом «Все!», намекая на абсурдность оправданий зарубежных коллег.
Кроме того, по словам дипломата, официальные структуры в Токио фактически запретили японским журналистам, которые аккредитованы в России, освещать гибель детей в Старобельске и посещать место обрушения общежития.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 23 мая
- В Старобельске завершились поисково-спасательные работы после атаки ВСУ
- 23 мая
- Стихийный мемориал открыли в Старобельске в память о погибших студентах колледжа
- 23 мая
- «Звоните всем, я раненая»: студентка из Старобельска рассказала, как спаслась
- 23 мая
- СК и саперы начали изучение местности у колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
- 23 мая
- «Если будет удар, нас завалит»: педагог спасла более 30 студентов от обстрелов
- 23 мая
- Опознаны 17 из 18 погибших в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске
- 23 мая
- Экс-советник конгресса США назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР намеренным
- 23 мая
- Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт в Старобельске
- 23 мая
- Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 18
- 23 мая
- Захарова заявила, что одна из главных целей ударов ВСУ — дети
Читайте также
64%
Нашли ошибку?