Александр Лукашенко: Россия не против воздушного перемирия


Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

По мнению политика, Киев должен прекратить свои удары.

Александр Лукашенко: Россия не против воздушного перемирия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ не против воздушного перемирия, но Киев должен прекратить свои удары. Об этом политик сказал в разговоре с журналистом американского издания Time.

По мнению Александра Лукашенко, подобное решение было бы хорошим первым шагом для дальнейшего урегулирования конфликта. До этого лидер Белоруссии говорил, что готов поспособствовать в организации трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

При этом Александр Григорьевич выразил сомнение по поводу того, что на подобный разговор решится глава киевского режима Владимир Зеленский. Тот всячески препятствует мирным переговорам, не понимая, что на самом деле, по словам Лукашенко, «Минск ему добра желает».

Также ранее Александр Лукашенко говорил, что никому не удастся поставить на колени Россию и Белоруссию. Об этом политик заявлял в начале августа после разговора с президентом России Владимиром Путиным

