«Минск добра желает»: Лукашенко готов организовать переговоры РФ, США и Украины

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Лукашенко готов организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского в Минске

«Минск добра желает»: Лукашенко готов организовать переговоры РФ, США и Украины

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Белоруссия уже выступает посредником между Россией и Незалежной в обмене пленными и телами убитых.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов организовать переговоры российского лидера Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил Лукашенко в интервью журналу Time.

По словам белорусского лидера, к таким встречам нужно подходить серьезно и готовить их заранее.

«Хотите, я возьмусь за это. Американская часть, российская. Я готов за это взяться, подготовить эту встречу. Во имя мира. И вот давайте начнем готовить — посмотрите, как Зеленский поступит. Он будет упираться: «Я категорически против!» — отметил Лукашенко.

Он добавил, что не понимает негативного настроя Зеленского в отношении Белоруссии, подчеркнув, что «Минск ему добра желает».

Лукашенко также напомнил, что его страна уже выступает посредником между Россией и Украиной в обмене пленами и телами погибших.

Он заметил, что к миру нужно идти постепенно, «маленькими шажками», а не «размахивать шашкой», как это делает Трамп.

«А „50 дней, не сделаете — мы это“ — слушайте, это несерьезно», — заявил глава Белоруссии.

