Песков назвал украинское урегулирование долгим и сложным процессом

Урегулирование украинского конфликта является слишком сложным процессом, поэтому выход на мирное соглашение займет много времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Официальный представитель Кремля отметил, что американская сторона стремится ускорить переговоры. Однако украинское урегулирование связано с большим числом сложных деталей, а путь к мирному соглашению не может быть быстрым.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что переговорный процесс по Украине в данный момент не продвигается. При этом Вашингтон сохраняет готовность выступать посредником, если появятся условия для продуктивной работы.

Также Рубио отметил, что США не хотят тратить время и ресурсы на усилия, которые не дают результата. Он подчеркнул, что американская сторона готова вернуться к посреднической роли, если обстоятельства изменятся.

Как сообщал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп со своей стороны заявил о готовности при необходимости направить американских переговорщиков в Москву. По словам главы Белого дома, он может пойти на такой шаг, если сочтет, что это поможет приблизить завершение украинского кризиса.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Москва согласилась с инициативой Трампа объявить перемирие с 9 по 11 мая. Также речь шла об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле «тысяча на тысячу». При обсуждении этой инициативы представители США поддерживали контакт с Киевом.

Трамп же ранее высказал мнение, что перемирие может стать первым шагом к завершению конфликта. Он допустил, что режим прекращения огня способен продлиться дольше трех дней.

Москва неоднократно заявляла, что не отказывалась от мирного урегулирования украинского конфликта. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что для полноценного мира необходимо устранить причины противостояния. По словам российского лидера, только после этого возможное перемирие сможет привести стороны к полноценному соглашению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.