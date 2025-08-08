Актер Иван Краско вновь попал в реанимацию

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 55 0

Артист находится под постоянным наблюдением врачей.

+Актер Иван Краско вновь попал в реанимацию, ему стало хуже

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народному артисту России 94-летнему Ивану Краско стало хуже. Его перевели в реанимацию 6 августа, сообщил источник 5-tv.ru.

Актер находится под постоянным наблюдением врачей. Пока прогнозов медики не дают.

Иван Краско ранее уже оказывался в отделении реанимации в тяжелом состоянии 1 августа. Представитель актера сообщил, что врачи кормят его через зонд. Весной прошлого года он также был госпитализирован, но вскоре выписан из больницы. А в 2023-м перенес операцию в ходе восстановления после инсульта.

Врачи подтвердили неутешительный диагноз Краско — онкологию. Актеру, по словам его директора Вячеслава Смородинова, нужен постоянный уход и наблюдение.

Артист родился в деревне Вартемяги Ленинградской области. Он с отличием окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище (ныне Санкт-Петербургский военно-морской институт). Капитан-лейтенант в отставке. После двух лет обучения на вечернем отделении филологического факультета ЛГУ (сегодня — Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ) поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, а затем вошел в труппу Большого драматического театра (БДТ). В фильмографии народного артиста более 200 ролей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

18:19
В Нальчике оборвалась канатная дорога в курортной зоне
18:12
С гимном и флагом: российская сборная блистает на Кубке мира по зимнему плаванию
17:56
Трамп поручил Пентагону подготовиться к ударам по террористическим наркокартелям
17:41
Тело задушенной и изнасилованной женщины нашли в Нижегородской области
17:34
Путин сообщил Си Цзиньпину о результатах встречи с Уиткоффом
17:22
Путин и Лукашенко обсудили действия для урегулирования кризиса на Украине

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс