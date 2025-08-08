Актер Иван Краско вновь попал в реанимацию

Народному артисту России 94-летнему Ивану Краско стало хуже. Его перевели в реанимацию 6 августа, сообщил источник 5-tv.ru.

Актер находится под постоянным наблюдением врачей. Пока прогнозов медики не дают.

Иван Краско ранее уже оказывался в отделении реанимации в тяжелом состоянии 1 августа. Представитель актера сообщил, что врачи кормят его через зонд. Весной прошлого года он также был госпитализирован, но вскоре выписан из больницы. А в 2023-м перенес операцию в ходе восстановления после инсульта.

Врачи подтвердили неутешительный диагноз Краско — онкологию. Актеру, по словам его директора Вячеслава Смородинова, нужен постоянный уход и наблюдение.

Артист родился в деревне Вартемяги Ленинградской области. Он с отличием окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище (ныне Санкт-Петербургский военно-морской институт). Капитан-лейтенант в отставке. После двух лет обучения на вечернем отделении филологического факультета ЛГУ (сегодня — Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ) поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, а затем вошел в труппу Большого драматического театра (БДТ). В фильмографии народного артиста более 200 ролей.

