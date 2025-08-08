Глоток русской культуры: китайские театралы моментально раскупили билеты на постановку МХТ

Театр привез в Поднебесную легендарную «Чайку».

Трудности перевода ничуть не смущают китайских театралов. Они моментально раскупили билеты на легендарную «Чайку». Ее покажут во время гастролей МХТ имени Чехова. Константин Хабенский представил свое прочтение самого загадочного произведения русской классики. Первой остановкой стал Пекин, а всего же будет три показа. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев — об одном из главных культурных событий лета в Поднебесной.

Специфичный пекинский климат — в августе это ужас, жара и жуткая влажность. Плюс пять часов разницы по времени с Москвой. Но надо работать — и больше того, надо играть. Хабенский на репетиции предельно деликатен. Да он вообще деликатен.

«Мы сделали акцент на женских персонажей, потому что именно женщины являются главными героинями этой пьесы. Для нас именно женщины двигают этот мир, создавая мужчин такими, какие они есть», — рассказал художественный руководитель-директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский.

Почему в Китай повезли именно «Чайку» — вопрос в целом бессмысленный. Гений Чехова распорядился так, что если в репертуаре любого театра есть «Чайка», то это бренд. Даже для МХТ — с конца XIX века! Не зря же птичка парит на знаменитом занавесе Художественного. Русский театр — равно «Чайка».

«Я знаю, что во всем мире, и в Китае, конечно, большой интерес к русскому театру, к российскому театру. И поэтому, я думаю, что мы очень надеемся, что это произведет большое впечатление», — отметил народный артист РФ Игорь Верник.

Тут важно, что и китайцы так думают. В стране в период пандемии очень истосковались по российскому театру. Китай тогда наглухо запечатал свои границы на несколько лет — какие там гастроли! Теперь вот наверстывают.

При этом в Поднебесной честно пытаются «умом Россию понять». Популярные матрешки и все дела — наносное. А вот глубинная культура — это музыка и театр. Китайцам не всегда понятно, но всегда интересно. Билеты, до единого, проданы еще на взлете.

«Есть сурдоперевод, есть мы. Наверное, я думаю, придут и искушенные зрители. Но в основном все-таки придут те, кто не знает эту пьесу. И они будут впервые смотреть эту историю, значит, про вот эту вот загадочную русскую душу», — добавил Верник.

Загадочная русская душа — это для китайцев очень близко. У них самих — загадочная в глазах всего мира. Взаимная загадочность притягивает.

Театральное «наше все» в Китае будут давать три дня: один спектакль в Пекине, один в Шанхае. Потом один в Сямыне на юго-востоке страны. Три показа — три шага к познанию души.

