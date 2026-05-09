В Черногории открыли памятник Сергею Есенину в День Победы

Бронзовый бюст поэта установили на центральной площади города Голубовцы.
В черногорском городе Голубовцы в День Победы прошло торжественное открытие памятника русскому поэту Сергею Есенину. Кадры с церемонии публикует 5-tv.ru.
Бронзовый бюст высотой 118 сантиметров установили на центральной площади города. Этот монумент является авторской копией памятника Есенину, который ранее был открыт в Воронеже.
На церемонии присутствовал посол России в Черногории Александр Лукашик. Он отметил, что установка памятника — это еще один знак глубокой связи между двумя народами.
«Россию и Черногорию связывают столетия дружественных отношений, общие славянские корни, единая православная вера, глубокое культурное родство, общие победы и память о героических страницах истории», — заявил Лукашик.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Екатеринбурге 18 мая 2026 года откроют памятник режиссеру Алексею Балабанову. Монумент разместят на площади у Дворца молодежи, рядом с местами, связанными с его жизнью.
