В Нальчике оборвалась канатная дорога в курортной зоне

В курортной зоне Нальчика произошел обрыв канатной дороги, в результате чего несколько человек получили травмы. Об этом сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Точное их количество и характер травм пока уточняется. Однако, как сообщил источник 5-tv.ru, в результате обрыва могли пострадать десять человек.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы МЧС, которые занимаются оказанием помощи пострадавшим и установлением причин аварии.

Этот случай не единственный в регионе. Аналогичные инциденты на канатной дороге Нальчика фиксировались ранее. Например, год назад из-за аварийной остановки канатной дороги была проведена эвакуация 12 пассажиров, включая четверых детей, без пострадавших.

