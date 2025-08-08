В Нальчике оборвалась канатная дорога в курортной зоне

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Есть пострадавшие.

Фото, видео: Абрамов Денис/ТАСС; 5-tv.ru

В курортной зоне Нальчика произошел обрыв канатной дороги, в результате чего несколько человек получили травмы. Об этом сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Точное их количество и характер травм пока уточняется. Однако, как сообщил источник 5-tv.ru, в результате обрыва могли пострадать десять человек.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы МЧС, которые занимаются оказанием помощи пострадавшим и установлением причин аварии.

Этот случай не единственный в регионе. Аналогичные инциденты на канатной дороге Нальчика фиксировались ранее. Например, год назад из-за аварийной остановки канатной дороги была проведена эвакуация 12 пассажиров, включая четверых детей, без пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трех туристов эвакуировали с вулкана на Камчатке после смерти пилота вертолета. Мужчина умер от сердечного приступа, успев экстренно посадить воздушное судно.

