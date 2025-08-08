Вашингтон надеется на сближение Киева и Москвы для запуска мирных переговоров

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 13 0

Фото: Reuters/MANDEL NGAN

Госсекретарь США Рубио отметил, что американская сторона впервые в этом процессе смогла получить понимание позиции России по урегулированию кризиса.

Президент США Дональд Трамп может приехать на встречу, если произойдет сближение Украины и РФ. Об этом сообщил государственный секретарь Штатов Марко Рубио в передаче The World Over.

Политический деятель затронул встречу российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, однако не стал вдаваться в подробности. Он лишь отметил, что впервые в этом процессе американская сторона смогла получить понимание позиции РФ по урегулированию кризиса на Украине.

«Я не утверждаю, что украинцам и русским одно и то же (нужно. — Прим. ред.). Есть разница, и здесь есть разрыв. Вопрос для нас сейчас заключается в том, <> сможем ли мы сблизить украинскую и российскую стороны настолько, чтобы президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) мог приехать на встречу и, возможно, приблизиться к соглашению», —поделился госсекретарь.

По всей видимости, Рубио рассказал о возможности трехсторонних переговорах, на которых могли бы присутствовать лидеры России, США и Украины.

Путин 6 августа провел встречу с Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись сигналами по вопросу урегулирования конфликта.

После визита спецпредставителя было официально объявлено о проведении личной встречи между Путиным и Трампом, которая может состояться уже в понедельник. Место пока не разглашается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко готов организовать переговоры РФ, США и Украины.

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Вашингтон надеется на сближение Киева и Москвы для запуска мирных переговоров
