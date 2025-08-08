Пашинян и Алиев заключили соглашение о мирном разрешении конфликта

Подписание декларации состоялось в Белом доме в ходе трехсторонней встречи Ильхама Алиева, Николы Пашиняна и Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания декларации о мирном урегулировании конфликта в ходе трехсторонней встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

«Сонный Джо Байден тоже попробовал, но знаете, что из этого вышло? Он, наверное, пытался минут 12, и ничего не сработало», — упрекнул своего предшественника Дональд Трамп.

Позднее глава Белого дома заявил, что благодаря соглашению на Южном Кавказе наконец наступит мир.

Дональд Трамп также подчеркнул, что Азербайджан и Армения обязуются в рамках движения к миру отказаться от боевых действий. К тому же страны должны уважать территориальную целостность друг друга.

Кроме того, США договорились о расширении сотрудничества с Арменией и Азербайджаном в области энергетики, торговли и искусственного интеллекта. Дональд Трамп также уточнил, что американские компании планируют вложить значительные средства в масштабное развитие инфраструктуры Баку и Еревана.

Помимо всего, Вашингтон снимает ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном. К тому же Трамп заявил, что Армения может продлить на 99 лет права США на управление управление транзитным коридором с Азербайджаном.

