Пашинян и Алиев заключили соглашение о мирном разрешении конфликта

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова Срочная новость 72 0

Пашинян и Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта

Пашинян и Алиев заключили соглашение о мирном разрешении конфликта

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подписание декларации состоялось в Белом доме в ходе трехсторонней встречи Ильхама Алиева, Николы Пашиняна и Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания декларации о мирном урегулировании конфликта в ходе трехсторонней встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

«Сонный Джо Байден тоже попробовал, но знаете, что из этого вышло? Он, наверное, пытался минут 12, и ничего не сработало», — упрекнул своего предшественника Дональд Трамп.

Позднее глава Белого дома заявил, что благодаря соглашению на Южном Кавказе наконец наступит мир.

Дональд Трамп также подчеркнул, что Азербайджан и Армения обязуются в рамках движения к миру отказаться от боевых действий. К тому же страны должны уважать территориальную целостность друг друга.

Кроме того, США договорились о расширении сотрудничества с Арменией и Азербайджаном в области энергетики, торговли и искусственного интеллекта. Дональд Трамп также уточнил, что американские компании планируют вложить значительные средства в масштабное развитие инфраструктуры Баку и Еревана.

Помимо всего, Вашингтон снимает ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном. К тому же Трамп заявил, что Армения может продлить на 99 лет права США на управление управление транзитным коридором с Азербайджаном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Европу не зовут на переговоры по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

0:36
«Братик спел песню»: дочери Арзамасовой и Авербуха исполнился год
0:19
«Это сложно»: Трамп высказался о возможном обмене территориями между Украиной и Россией
0:01
«Место будет очень популярным»: Трамп рассказал о готовящейся встрече с Путиным
23:49
Первым делом — самолеты: как проходит ЧР по спорту сверхлегкой авиации
23:32
В Санкт-Петербурге женщина убила своего трехлетнего ребенка
23:17
Bloomberg: Россия и США работают над соглашением по Украине

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс