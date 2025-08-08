Более 100 бесплатных тренировок ждут горожан на фестивале «Ночь московского спорта»

Айшат Татаева
Айшат Татаева

В центре столицы можно будет сыграть в пляжный волейбол, настольный теннис и шахматы, попробовать силы в испытаниях на полосе препятствий, побоксировать и посетить увлекательные шоу и выступления.

Более 100 бесплатных тренировок ждут горожан на фестивале «Ночь московского спорта»

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

16 августа в столице вновь пройдет один из самых популярных городских праздников — фестиваль «Ночь московского спорта». В рамках проекта «Лето в Москве» улицы центра столицы превратят в большую площадку для тренировок, турниров, шоу и встреч с известными спортсменами. Организатором фестиваля выступает Департамент спорта города Москвы.

С 20:00 до 23:00 на 16 площадках будет проходить насыщенная программа. Гостей ждут более 100 тренировок по 24 видам спорта, выступления, соревнования и новые мероприятия для всей семьи.

Так, на Пушкинской площади разместят зону сайклинга, где проведут тренировки в сопровождении диджей-сетов. На Кудринской площади все желающие смогут принять участие в занятиях по джампингу и испытаниях на полосе препятствий. На площади перед зданием ТАСС пройдут турниры по стритбаскету.

На Театральной площади предложат сыграть в шахматы с гроссмейстерами, присоединиться к интерактивным играм, викторинам и посетить концерт популярной музыкальной группы.

Камергерский переулок станет ареной для поединков по боксу, воркауту и паркуру с участием именитых спортсменов. В Большом Николопесковском посетителей ждут брейк-данс, шоу и мастер-классы, а в Малом Николопесковском — силовой спорт и зрелищные соревнования. На площади у станции метро «Улица 1905 года» будет открыта зона для игры в пляжный волейбол, а в Парке Горького пройдет увлекательное мотофристайл-шоу с участием FMX-райдеров.

Особым местом станет Ильинский сквер: здесь пройдут встречи с известными спортсменами и артистами. Мясницкую улицу превратят в площадку для игры в настольный теннис, а на Никольской состоятся турниры по настольному футболу и хоккею. Сыграть в падел можно будет у фудмолла «Три вокзала. Депо», а также у станций метро «Баррикадная» и «Третьяковская».

Мероприятия фестиваля доступны бесплатно. Для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация.

