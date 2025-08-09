Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Из-за атаки БПЛА ВСУ В Белгородской области погибла женщина

в результате атаки бпла в белгородской области погибла женщина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Есть пострадавшие.

В селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины погибла одна женщина, ее родители получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, попало в частный дом. В результате взрыва погибла мирная жительница. Ее родители, получившие ранения, были оперативно доставлены отрядами самообороны в Грайворонскую центральную районную больницу.

Сообщается, что у мужчины диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и ушиб груди. У его жены зафиксирована баротравма.

Губернатор добавил, что в результате атаки частный дом полностью уничтожен огнем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на железнодорожной станции в Волгограде начался пожар после атаки БПЛА. В результате удара никто из местных жителей не пострадал. Движение железнодорожного транспорта в районе атаки осуществляется в штатном режиме.

