Пожар на ж/д станции начался в Волгоградской области после атаки БПЛА

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

С обломками ликвидированного беспилотника работают саперы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область на железнодорожной станции Суровикино начался пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами», — сказано в публикации.

Как отметил глава региона, на станции Максима Горького продолжают работу саперы — обследуют обломки ликвидированного беспилотника. В результате удара никто из местных жителей не пострадал. Движение железнодорожного транспорта в районе атаки осуществляется в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии в Белгородской области. Три мирных жителя получили ранения при атаке украинских беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков объявил опасность атаки БПЛА на всей территории региона.

7 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России перехватили 82 украинских беспилотника
7 авг
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя
6 авг
Три человека пострадали от атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
6 авг
Силы ПВО России за ночь сбили 51 украинский беспилотник
6 авг
В годовщину вторжения ВСУ в Курскую область в Судже почтили память погибших
5 авг
Подстанция загорелась после атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области
5 авг
Средства ПВО за ночь сбили 24 украинских беспилотника над регионами РФ
5 авг
Силы ПВО за два часа уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников
4 авг
В Волгоградской области отменены пригородные поезда из-за падения обломков БПЛА
4 авг
Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотников
