В Стерлитамаке 15 человек пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси

София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 60 0

Также 15 человек удалось эвакуировать.

Хлопок газовоздушной смеси в Стерлитамаке произошел в «Башкирской содовой компании»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Хлопок газовоздушной смеси в Стерлитамаке произошел в «Башкирской содовой компании». По уточненным данным властей, пострадали 15 человек.

«На улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения», — сообщили в Telegram-канале МЧТ Башкортостана.

Уточняется, что среди пострадавших нет несовершеннолетних. Также известно, что 15 человек были эвакуированы.

В региональном МЧС рассказали также, что на месте для ликвидации последствий работают 42 специалиста и 15 единиц техники.

 

В Стерлитамаке 15 человек пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси
