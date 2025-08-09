В Стерлитамаке 15 человек пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси
Также 15 человек удалось эвакуировать.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Хлопок газовоздушной смеси в Стерлитамаке произошел в «Башкирской содовой компании». По уточненным данным властей, пострадали 15 человек.
«На улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения», — сообщили в Telegram-канале МЧТ Башкортостана.
Уточняется, что среди пострадавших нет несовершеннолетних. Также известно, что 15 человек были эвакуированы.
В региональном МЧС рассказали также, что на месте для ликвидации последствий работают 42 специалиста и 15 единиц техники.
88%
Нашли ошибку?