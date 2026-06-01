Крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на завершающий этап испытаний после ремонта и модернизации. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Кроме того, сказано в заявлении, в зимнем периоде обучения в состав российского флота вошел морской тральщик «Полярный», предназначенный для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной дистанции.

Крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М (шифр «Орлан», по кодификации НАТО — Kirov Class, бортовой номер 080) — самый большой надводный корабль в составе Военно-морского флота (ВМФ) РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Судно оснащено ядерной энергетической установкой и способно поражать крупные надводные цели, таким образом поддерживая силы противовоздушной (ПВО) и противолодочной обороны (ПЛО).

Корабль был построен на «Балтийском заводе» в Ленинграде, спущен на воду в апреле 1986-го, вступил в строй в декабре 1988-го. До 1992 года он носил название «Калинин». В 1999-м «Адмирал Нахимов» был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ России начались в 2013 году. Модернизация крейсера проходит на заводе «Севмаш» в Северодвинске. Крейсер вышел в море на ходовые испытания в августе 2025 года.

