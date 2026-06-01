Стало известно, несут ли синоптики ответственность за неточные прогнозы погоды

По данным российского Гидрометцентра, точные предсказания можно сделать максимум на пять дней.

Несут ли синоптики ответственность за неточные прогнозы

ОП РФ: синоптики не несут ответственности за неточные прогнозы погоды

Синоптики не несут ответственности за неправильно составленные публичные прогнозы погоды. Как пояснил член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров в разговоре с ТАСС, такие данные имеют вероятностный характер, и специалисты не отвечают за их расхождение с реальностью.

Однако ситуация кардинально меняется, когда речь заходит о специализированных прогнозах для организаций. Если метеосводка предоставляется для аэропортов и авиакомпаний, то синоптик может понести ответственность.

«Если будет доказано, что синоптик действовал небрежно — нарушил методику работы, сроки выпуска или обновления прогноза, не контролировал его качество — и это привело к убыткам у аэропорта, авиакомпании или другой организации, может наступить гражданско-правовая ответственность», — уточнил эксперт.

По данным российского Гидрометцентра, точные прогнозы можно сделать максимум на пять дней, а самые достоверные предсказания делаются на трое суток вперед (не считая текущего дня).

Так, например, чтобы составить прогноз на два дня, требуются сведения о погоде на территории в несколько тысяч километров. Прогноз на неделю и далее требует анализа метеорологической обстановки уже во всем мире.

Как ранее писал 5-tv.ru, шанс увидеть шаровую молнию летом равен нулю. По словам синоптика Марины Макаровой, из-за низкой статистики наблюдений ученые до сих пор не могут их изучить, а попытки воссоздать шаровую молнию в лабораториях не привели к успеху.

Эксперт также подчеркнула, что такие молнии появляются во время грозы в условиях высокой напряженности электрического поля.

