Армия России уничтожила пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 31 0

Уничтожение ретрансляторов позволило обойти РЭБ и лишить противника связи.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Разведывательный расчет обнаружил замаскированные пункты и ретрансляторы связи. Для поражения объектов, прикрытых РЭБ, использовались ударные дроны на оптоволокне.

Уничтожение ретрансляторов позволило обойти РЭБ и лишить противника связи. Затем был нанесен массированный удар по позициям ВСУ с помощью беспилотников «Молния». В результате слаженных действий пункты управления БПЛА ВСУ были полностью уничтожены, а живая сила противника ликвидирована.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
30 мая
Расчет Д-30 уничтожил технику ВСУ в районе Орехова. Лучшее видео из зоны СВО
30 мая
Российский «Скат» вычисляет позиции врага. Лучшее видео из зоны СВО
29 мая
«Прорыв» на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
29 мая
Боевая работа Су-35С. Лучшее видео из зоны СВО
28 мая
Расчеты FPV-дронов уничтожили две гаубицы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 мая
Расчет «Мста-С» уничтожил укрепленный «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 мая
ЗРК «Бук-М2» и 30 вражеских целей. Лучшее видео из зоны СВО
27 мая
Вертолет Ми-28нм на боевом задании. Лучшее видео из зоны СВО
26 мая
«Ураган» накрыл позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
26 мая
Расчет БПЛА Zala работает с артиллерией. Лучшее видео из зоны СВО
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Армия России уничтожила пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
5:43
Крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний
5:29
Стало известно, несут ли синоптики ответственность за неточные прогнозы погоды
4:58
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в начале июня
4:25
«Красивый инопланетянин»: Катя Лель рассказала, как ее потянуло на молодое тело

Сейчас читают

«Красивый инопланетянин»: Катя Лель рассказала, как ее потянуло на молодое тело
Замок на случай зомби-апокалипсиса за 40 млн рублей продают под Волгоградом
«Любовь!» — Надежда Бабкина про секрет бодрости в 76 лет
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео