Возглавлявший ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер умер на 102-м году жизни

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 53 0

Умер экс-глава ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер

Умер Уильям Уэбстер, единственный в истории возглавлявший ФБР и ЦРУ

Фото: www.globallookpress.com/US Federal Bureau of Investigati

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В начале своей карьеры он работал прокурором.

Единственный человек в истории, возглавлявший и ФБР, и ЦРУ, Уильям Уэбстер умер на 102-м году жизни. Об этом пишет Bloomberg.

В материале американского издания говорится, что Уэбстер был человеком бескомпромиссной честности. Чиновник на протяжении всей своей жизни любил, когда к нему обращались «судья». Он боролся за защиту своей страны и ее драгоценного верховного закона.

Информацию о его смерти также подтвердили близкие родственники Уэбстера. В заявлении, которая опубликовала его семья, сказано, что он был «необыкновенным человеком».

Уильям Уэбстер руководил ФБР с 1978 по 1987 годы, а затем возглавлял ЦРУ с 1987 по 1991 годы. Этот факт делает его единственным человеком, который занимал оба поста. В публикации отмечается, что Уэбстер на протяжении многих лет был уважаемой фигурой в сфере американской национальной безопасности.

До назначения на пост главы ФБР Уильям был судьей. Эту должность он занимал как минимум восемь лет. А в начале своей карьеры государственный деятель работал прокурором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончался оператор мультфильма «Доктор Айболит» Александр Мухин. Ему было 82 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:02
В Подмосковье задержали подозреваемых по делу об ограблении «Почты России»
12:52
Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
12:42
В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело после хлопка газа на предприятии
12:15
Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско
12:15
Герой на экране и ловелас в жизни: чем запомнится актер Иван Краско
12:14
Легенда театра и кино: ушел из жизни народный артист России Иван Краско

Сейчас читают

Легенда театра и кино: ушел из жизни народный артист России Иван Краско
«Нельзя гнаться за деньгами»: певица Асия дала совет, как не потерять себя
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс