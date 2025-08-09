В Москве прощаются с народным артистом России Владимиром Сафроновым

|
Дарья Бруданова
Эксклюзив

Церемония проходит в Малом театре.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

В Москве прощаются с народным артистом России Владимиром Сафроновым. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Церемония проходит на Исторической сцене Малого театра. Гроб с телом Сафронова стоит в фойе здания. В последний раз увидеть артиста пришли его семья, близкие друзья и коллеги. Каждый подходит к актеру, говорит что-то на прощание, кладет красные гвоздики и уходит.

Владимир Сафронов умер 6 августа на 85 году жизни. В 1972 году он начал работать в Малом театре. На его сцене артист сыграл около 60 ролей. Особенно ярко Сафронов себя проявил в спектаклях по пьесам Александра Островского. Многим запомнился его многогранный Салай Салтаныч в «Последней жертве».

За свои труды Владимир Сафронов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», II степени в 1997 году. Помимо этого, в 2006-м ему присвоили звание народного артиста России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве простились с комментатором Александром Гришиным.

