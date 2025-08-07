В Москве простились со спортивным комментатором Гришиным

Церемония прощания с комментатором Александром Гришиным прошла в Москве. Проводить журналиста в последний путь пришли родные, близкие, спортсмены и тренеры.

Гришин погиб 5 августа в Московской области — его сбила электричка, об этом рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. С ней он не раз вместе работал, комментируя фигурное катание.

Гришину было 47 лет. Он начинал свою карьеру на телеканале «7ТВ», затем с 2004 по 2015 год работал на телеканале «Спорт» (позже «Россия-2»), с 2015 по 2018 — на «Матч ТВ». Журналисту доверяли самые значимые трансляции турниров фигурного катания, в том числе Олимпийские игры.

Александр за свою карьеру не единожды становился номинантом на премию «Голос спорта». А в 2022 году был удостоен нескольких номинаций, включая в категории «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» и «Лучший парный репортаж».

Соболезнования в связи со смертью Гришина выразили спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, тренер и фигурист Илья Авербух.

«Я всегда буду с теплом вспоминать об Александре. Думаю, что для мира фигурного катания это огромная потеря», — сказал Авербух.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.