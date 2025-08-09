«Он сопровождал меня всю жизнь»: Владимир Бортко отреагировал на смерть Краско

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Владимир Бортко отреагировал на смерть Ивана Краско

Сердце актера перестало биться 9 августа.

Сценарист и продюсер Владимир Бортко сожалеет о смерти Ивана Краско. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Он сопровождал меня всю мою жизнь. Он снимался у меня в двух фильмах. Я с большим уважением его помню. Очень жаль, что он ушел из жизни. Но, к сожалению, никто не вечен», — сказал в беседе с журналистом Владимир Бортко.

О смерти Ивана Краско стало известно сегодня, 9 августа. Актер умер на 95-м году жизни. Известно, что последние годы Краско боролся с последствиями инсультов. Последний — четвертый — он перенес в 2023 году. После него Иван Краско не чувствовал левую часть тела и лица.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прощаются с народным артистом России Владимиром Сафроновым. Церемония проходит на Исторической сцене Малого театра, где актер служил более 50 лет. В последний раз увидеть артиста пришли его семья, близкие друзья и коллеги.

