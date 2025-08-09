В Театре Комиссаржевской сделали заявление о прощании с Иваном Краско

София Головизнина
София Головизнина

Народный артист РФ скончался сегодня 95-м году жизни.

Фото: www.globallookpress.com/Zamir/ZUsmanov

В Театре Комиссаржевской пообещали оповестить о месте и времени прощания с покойным народным артистом РФ Иваном Краско позже. Соответствующий пост был опубликован в официальном сообществе театра в социальной сети ВКонтакте.

«Дорогие зрители, коллеги, друзья. С прискорбием сообщаем, что сегодня, на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им В. Ф. Комиссаржевской, народный артист России Иван Иванович Краско. О дате и месте прощания мы сообщим отдельно», — говорится в публикации.

Иван Краско умер сегодня, его сердце остановилось в 11:30, уточнил источник 5-tv.ru.

Известно, что актер последние несколько лет боролся с последствиями инсультов. Последний — четвертый — он перенес в 2023 году. После него он не чувствовал всю левую часть тела и лица. Также артист страдал артериальной гипертензией и нарушением кровообращением в мозге.

Актер находился под пристальным присмотром врачей, а незадолго до смерти попал в реанимацию. 1 августа стало известно о его госпитализации в тяжелом состоянии. Медики делали все возможное, но спасти актера не удалось.

