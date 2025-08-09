Актриса Лариса Луппиан высказалась о Краско: «Он был замечательным»

Они были соседями по даче.

Народная артистка России Лариса Луппиан сказала, что Иван Краско был замечательным актером и прекрасным мужчиной. Этим она поделилась с журналистом 5-tv.ru.

На вопрос корреспондента о том, когда Луппиан в последний раз видела Краско, актриса ответила, что давно с ним не встречалась.

«Мы соседи по даче. Виделись всегда только летом», — пояснила собеседница.

Лариса Луппиан добавила, что часто общалась с ним на концертах, и, конечно, наблюдала за его жизнью по телевизору.

«Он был замечательным артистом и прекрасным мужчиной. <…> Он прожил очень интересную и успешную жизнь. Скорбим вместе с семьей. Приносим свои соболезнования родным и близким», — заключила Лариса Луппиан.

Иван Краско умер 9 августа на 95 году жизни. Последние несколько лет актер боролся с последствиями инсультов. После последнего удара он не чувствовал часть тела и лица. Краско находился под пристальным присмотром врачей, а незадолго до смерти попал в реанимацию.

