«Ни брак, ни дети не уберегут от расставания»: Валентина Иванова о свадьбе с Тимати

Валентина Иванова ответила подписчикам по поводу свадьбы с Тимати

Брак —гарантия? Невеста Тимати рассказала, что думает о свадьбе с рэпером

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

У пары на днях родилась дочка, однако под алтарь свою девушку рэпер так и не ведет.

Модель Валентина Иванова, невеста рэпера Тимати, считает, что брак — не гарантия счастливой семейной жизни. Таким мнение девушка поделилась у себя в соцсети, отвечая вопросы фолловеров.

Пару дней назад стало известно, что Валентина Иванова и Тимати стали родителями. Для модели это первый опыт материнства, а вот ее избранник уже в третий раз познал радость отцовства. На фоне этого события подписчики начали спрашивать модель о том, когда пара думает идти в ЗАГС. Валентина, вероятнее всего, не выдержав нападок хейтеров, ответила им.

«А брак дает какую-то гарантию? Ни брак, ни дети тебя не уберегут от расставания», — написала 31-летняя Иванова.

По ее мнению, если в отношениях мужчины и женщины изначально идет все не совсем гладко, то штамп в паспорте это не исправит.

О романе Тимати и Валентины стало известно три года назад — в 2022-м. Не так давно девушка объявила, что ждет ребенка от рэпера. По информации СМИ, у них родилась девочка. Музыкант уже воспитывает двоих детей: Алису и Ратмира. Несмотря на это, он никогда официально не был женат.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга блогера Лерчек поделилась подробностями ее развода.

