Собянин: создадим удобную пересадку с МЦД-3 на трамваи до ВДНХ

|
Благодаря созданию нового участка трамвайной линии появится еще один вариант проезда к телецентру «Останкино», киностудии «Союзмультфильм», Останкинской телебашне и парку «Останкино».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Новый участок трамвайной линии свяжет улицу Академика Королева и станцию Останкино третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Реализация этого проекта обеспечит для более чем 700 тысяч горожан удобную и быструю пересадку с МЦД-3 на трамваи до ВДНХ. Ее время составит менее двух минут.

«Появится еще один вариант проезда к телецентру „Останкино“, киностудии „Союзмультфильм“, Останкинской телебашне и парку „Останкино“ от ближайших станций метро и МЦД, сократится время поездок от телецентра и станции МЦД Останкино до ВДНХ», — отметил мэр Москвы.

Новый участок трамвайной линии позволит перераспределить пассажиропотоки, за счет этого на пять процентов разгрузится станция метро «ВДНХ».

Работы по проектированию уже начались. Протяженность участка составит 1,6 километра. На нем будет пять трамвайных остановок.

Специалистам также предстоит реконструировать участок примыкания к действующей сети и привести в порядок прилегающую улично-дорожную сеть. Завершить работы планируется в 2027 году.

