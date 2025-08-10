«Всегда приходил с гвоздями»: Андрей Ургант вспомнил, каким соседом был Иван Краско

В прежние времена они часто встречались на даче.

Народный артист РФ Иван Краско был хорошим и добрым соседом по даче. Об этом 5-tv.ru рассказал актер и телеведущий Андрей Ургант.

«К маме (Народной артистке РСФСР Нине Ургант. — Прим. ред.) любили все заходить в гости, но особенно трогателен был Иван Иванович. Он всегда приходил с гвоздями, с молотком, с какой-нибудь пилкой, со стамеской, с метром раскладным и говорил: „Нина, у тебя, наверняка же, опять что-нибудь случилось. О, ступенька прохудилась!“ И приколачивал новую ступеньку. Или говорил: „Я старую унесу — гнилая, сожгу ее в печке“. Приносил новую, приколачивал», — поделился актер.

Также Ургант рассказал, как Иван Краско после такой работы, пил чай у них на участке и болтал с соседями.

Телеведущий отметил, что ему «очень жалко», что Краско больше нет. Он напомнил всем, что надо беречь друг друга, так как время бежит очень быстро.

Иван Краско умер 9 августа на 95-м году жизни. Последние несколько лет актер боролся с последствиями инсультов. После последнего удара он не чувствовал часть тела и лица. Краско находился под пристальным присмотром врачей, а незадолго до смерти попал в реанимацию.

Ранее Народная артистка России Лариса Луппиан сказала, что Иван Краско был замечательным актером и прекрасным мужчиной — ее слова передавал 5-tv.ru.

