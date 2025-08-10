Израильские военные вошли в провинцию Эль-Кунейтра в Сирии

Алексей Мокряков
В составе патрулей замечены танки.

Фото: Ilia Yefimovich/ТАСС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в несколько населенных пунктов провинции Эль-Кунейтра в Сирии и установила там свои контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает агентство SANA.

«Десять автомобилей с солдатами проникли со стороны базы Таль-Ахмар к западу по направлению к дороге Брега-Кудна», — отмечается в сообщении.

Кроме того, еще десять автомобилей с израильскими военными прибыли в деревню Рувайхина в центральной части Эль-Кунейтры, а пять машин были замечены в городе Рафид. Также отмечается, что в центре провинции появился израильский патруль, в составе которого были замечены танки.

Меж тем, в конце июля состоялись первые за 25 лет официальные переговоры между Израилем и Сирией. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Делегации прибыли на встречу в столицу Франции Париж, а посредником между ними выступили Соединенные Штаты.

Как сообщают журналисты, прошедшая встреча была не только первой за 25 лет, но и первой попыткой обсудить конфликт после кризиса, разразившегося накануне в Сувейде, городе на юге Сирии. Как известно, за ним последовали удары Армии Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску.

