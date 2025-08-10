Режиссера картины «Олдбой» Пак Чхан-ука исключили из гильдии сценаристов США

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Причиной стала его работа над сериалом.

Режиссера картины «Олдбой» Пак Чхан-ука исключили из гильдии сценаристов США

Фото: Willy Sanjuan/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американская гильдия сценаристов США (WGA) официально исключила известного корейского режиссера и сценариста Пак Чхан-ука из своих рядов. Об этом сообщает портал Deadline.

Вероятная причина — работа над сериалом «Сочувствующий». Интересно, что телеадаптация одноименной книги лауреата Пулитцеровской премии Вьет Тхань Нгуена вышла год назад, но решение гильдии было опубликовано только сейчас.

Журналисты сделали предположение, что причиной исключения Пак Чхан-ука стал тот факт, что тот не прекратил работу над сериалом в 2023 году, когда в стране началась забастовка сценаристов.

Тем временем, американская актриса Мерил Стрип чудом избежала смерти на съемках, скатившись с крутой лестницы. Неприятный инцидент произошел в ходе работы над продолжением фильма «Дьявол носит Prada», об этом ранее сообщал 5-tv.ru. После падения подняться Стрип помог ее партнер по съемкам Стэнли Туччи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

 

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:28
Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область — возможны жертвы среди мирного населения
3:53
Житель Саратовской области узнал об аномалии своего организма во время сеанса КТ
3:33
Правительство РФ рассмотрит предложение ввести нулевую ставку по образовательным кредитам
3:10
Режиссера картины «Олдбой» Пак Чхан-ука исключили из гильдии сценаристов США
2:48
Европа перестает быть центром мира: политолог о символичности выбора места для встречи Путина и Трампа
2:18
Израильские военные вошли в провинцию Эль-Кунейтра в Сирии

Сейчас читают

«Всегда приходил с гвоздями»: Андрей Ургант вспомнил, каким соседом был Иван Краско
«Он сопровождал меня всю жизнь»: Владимир Бортко отреагировал на смерть Краско
Потрошитель и хирург — тонкая грань: охотники и жертвы черной трансплантологии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс