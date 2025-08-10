Режиссера картины «Олдбой» Пак Чхан-ука исключили из гильдии сценаристов США

Американская гильдия сценаристов США (WGA) официально исключила известного корейского режиссера и сценариста Пак Чхан-ука из своих рядов. Об этом сообщает портал Deadline.

Вероятная причина — работа над сериалом «Сочувствующий». Интересно, что телеадаптация одноименной книги лауреата Пулитцеровской премии Вьет Тхань Нгуена вышла год назад, но решение гильдии было опубликовано только сейчас.

Журналисты сделали предположение, что причиной исключения Пак Чхан-ука стал тот факт, что тот не прекратил работу над сериалом в 2023 году, когда в стране началась забастовка сценаристов.

Тем временем, американская актриса Мерил Стрип чудом избежала смерти на съемках, скатившись с крутой лестницы. Неприятный инцидент произошел в ходе работы над продолжением фильма «Дьявол носит Prada», об этом ранее сообщал 5-tv.ru. После падения подняться Стрип помог ее партнер по съемкам Стэнли Туччи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.