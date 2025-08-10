Правительство РФ рассмотрит предложение ввести нулевую ставку по образовательным кредитам

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

ТАСС: ЛДПР предложила установить нулевую ставку по образовательным кредитам

Слуцкий предложил установить нулевую ставку по образовательным кредитам

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Льготы, согласно инициативе, должны касаться отдельных категорий студентов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением установить нулевую ставку для отдельных категорий студентов. Об этом, ссылаясь на документ, сообщает ТАСС.

«ЛДПР предлагает рассмотреть вопрос об установлении процентной ставки по образовательному кредиту в размере 0% для отдельных категорий обучающихся, в том числе для лиц, впервые получающих образование соответствующего уровня, детей из многодетных семей, детей-инвалидов, а также обучающихся, постоянно проживающих в сельской местности в субъектах Российской Федерации, где уровень среднемесячного дохода населения ниже среднероссийского показателя», — написал парламентарий.

Также Слуцкий обратил внимание на то, что в 2025-2026 учебном году средняя стоимость обучения в вузах выросла на 10%. А ценник за программы среднего профессионального образования может доходить до 200 тысяч и больше. В таких условиях, по мнению лидера ЛДПР, «долговая нагрузка может оказаться критичной для семей с низким доходом».

Депутат уточнил, что образовательные кредиты, несмотря на льготные условия (ставка — 3% годовых, максимальный срок погашения — 15 лет), «остаются финансово обременительными для значительной части студентов и их семей».

Слуцкий отметил, что реализация инициативы поможет повысить уровень доступность образования. Также она снизит долговую нагрузку на молодых граждан и их семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает прекратить бесплатное обучение для иностранцев и лиц без гражданства в старших классах российских школ.

