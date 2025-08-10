В Госдуме предложили ограничить наценку на социально значимые продукты до 15%

|
Лилия Килячкова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Сергея Миронова, необходимо вмешательство государства.

В России могут ввести ограничение на торговую наценку для социально значимых продуктов. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 10 августа заявил о необходимости установить предельную наценку на 25 социально значимых продуктов — не более 15% от закупочной цены.

Он уточнил, что перечень этих товаров утверждается правительством, а ограничение должно действовать для всех торговых точек — от супермаркетов до сельских магазинов. По словам политика, сейчас наценка в ряде сетей достигает 100–200%, что требует вмешательства государства.

Миронов добавил, что подготовка списка продуктов станет одной из приоритетных задач фракции на осенней сессии Госдумы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости на четыре месяца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

В Госдуме предложили ограничить наценку на социально значимые продукты до 15%
