Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась с подписчиками душевным постом. В нем она рассказала о своем сне, после которого у нее возникло желание найти свою подругу детства — Машу Лаврову.

В своем рассказе актриса окунулась в ностальгические воспоминания. Звонки по домашнему телефону, игры на детской площадке возле института, лазание по каштанам и беззаботные песни.

Приснился сегодня сон… Так явственно. Девочка, с которой мы тогда очень хорошо дружили», — поделилась артистка.

Она вспомнила, как приглашала Машу на прогулки, а ее родители обещали скоро разрешить ей выйти на улицу.

По словам Кузьминой, номер Маши до сих пор хранится у нее в памяти. Актриса призналась, что очень хочет найти подругу, но понимает, что за годы пути их разошлись. И теперь сложно понять, где и как живет Маша. Возможно, у нее уже другая фамилия, и разыскать ее в соцсетях почти невозможно.

«Маша Лаврова с 7-го этажа на Кронштадтском бульваре из 3-го подъезда 41-го дома, отзовись!» — заключила актриса.

