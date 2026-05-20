Границы закрываются: как мир реагирует на новую вспышку Эболы
В Конго подтверждено более 350 случаев заболевания и не менее 136 смертей.
Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru
Иордания ограничила въезд граждан из стран, где зафиксирована Эбола
Сразу несколько стран вводят жесткие ограничения на фоне новой вспышки Эболы в Центральной Африке. По данным местных СМИ, на континенте стремительно ужесточают пограничный контроль и частично перекрывают границы.
Повсеместно развернуты группы по отслеживанию контактов и мониторингу очагов инфекции. На северо-востоке Конго подтверждено более 350 случаев заболевания и не менее 136 предполагаемых смертей. Превентивные меры ввели в Иордании — в течение месяца в страну не будут пускать граждан соседних государств, где уже зафиксированы случаи заражения.
Аналогичные ограничения приняли и в США: Вашингтон запретил въезд для иностранцев, посещавших ряд африканских стран. В Уганде, после двух подтвержденных случаев заболевания и одного летального исхода, выбрали более бытовой способ борьбы — по всей стране временно запретили рукопожатия.
