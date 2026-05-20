Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Российский лидер с 19 по 20 мая находится в Китае с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний, расположенном на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

В честь визита российского лидера Дом народных собраний украшен государственными флагами, главная площадь города застелена красной ковровой дорожкой, для беседы руководителей стран внутри также расставлены стулья и цветочные декорации. Прибытия Путина ожидали первые лица страны, военный караул, оркестр и дети с флажками стран и цветами.

Российский лидер прилетел в КНР накануне вечером по приглашению Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная рабочая программа была запланирована на 20 мая, в этот же день состоится торжественная церемония встречи президента РФ и российской делегации на площади Тяньаньмэнь, а затем переговоры на высшем уровне.

Предполагается, что главы двух стран обсудят весь спектр двусторонних отношений, а также международные и региональные проблемы. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин будут говорить о сотрудничестве в области углеводородов, а также о деталях проекта газопровода «Сила Сибири — 2».

