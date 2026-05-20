Си Цзиньпин поприветствовал Путина в Пекине

Анастасия Федорова
Российский лидер прибыл в Китай с визитом для обсуждения двусторонних и международных тем.

Председатель КНР Си Цзиньпин лично поприветствовал президента России Владимира Путина в Пекине перед началом официальных переговоров. Церемония встречи прошла у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь.

Российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом накануне вечером. В среду в Пекине пройдут переговоры между главами двух государств. Владимир Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по ключевым международным и региональным темам. В числе приоритетных направлений переговоров — взаимодействие в энергетической сфере, включая реализацию проекта газопровода «Сила Сибири — 2» и другие вопросы, связанные с поставками углеводородов.

Президент России 19 мая прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом по приглашению председателя КНР. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

