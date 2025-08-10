В Чувашии продавец заставил детей умываться зеленкой за украденные мандарины

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

По факту произошедшего организована проверка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/ Прокуратура Чувашии /chuv_prok; 5-tv.ru

Продавец в городе Ядрин Чувашской Республики наказал детей — 13-летнего мальчика и 11-летнюю девочку — за кражу мандаринов, заставив их умываться зеленкой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Чувашии.

«30 июля на рынке Ядрина 44-летний предприниматель заметил, как двое подростков совершили хищение нескольких мандаринов с принадлежащего ему прилавка, после чего отвез их в безлюдное место и заставил умываться зеленкой», — говорится в публикации.

Мать детей — они являются братом и сестрой — в полицию не обращалась. Однако по факту случившегося уже началась проверка, которую контролирует прокуратура.

Глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов в своем Telegram-канале сообщил, что предприниматель принес официальные извинения несовершеннолетним и компенсировал им расходы.

