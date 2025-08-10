В Чувашии продавец заставил детей умываться зеленкой за украденные мандарины

По факту произошедшего организована проверка.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/ Прокуратура Чувашии /chuv_prok; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Продавец в городе Ядрин Чувашской Республики наказал детей — 13-летнего мальчика и 11-летнюю девочку — за кражу мандаринов, заставив их умываться зеленкой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Чувашии.
«30 июля на рынке Ядрина 44-летний предприниматель заметил, как двое подростков совершили хищение нескольких мандаринов с принадлежащего ему прилавка, после чего отвез их в безлюдное место и заставил умываться зеленкой», — говорится в публикации.
Мать детей — они являются братом и сестрой — в полицию не обращалась. Однако по факту случившегося уже началась проверка, которую контролирует прокуратура.
Глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов в своем Telegram-канале сообщил, что предприниматель принес официальные извинения несовершеннолетним и компенсировал им расходы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
94%
Нашли ошибку?