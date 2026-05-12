Закончилось объявленное Путиным перемирие ко Дню Победы

Российские войска строго соблюдали режим прекращения огня.
Истек срок перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным ко Дню Победы. Режим прекращения огня завершился в 00:00 в ночь с 11 на 12 мая.
В конце апреля 2026 года российский лидер в разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Трамп поддержал эту идею.
Российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях. Во время перемирия армия России не наносила удары авиацией, артиллерией и ударными БПЛА по украинским позициям. При этом украинская сторона регулярно допускала нарушение режима прекращения огня.
В апреле Россия объявляла и другое перемирие — пасхальное. Оно действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. По его итогам российское Минобороны заявило о фиксации 6558 нарушений со стороны ВСУ режима приостановки огня. В ведомстве сообщили, что российская сторона приостановила наступление по всем направлениям.
