В Турции после сильного землетрясения обрушилось более десяти зданий

Дарья Корзина
Из-под завалов спасатели извлекли по меньшей мере четверых человек.

В Турции произошло землетрясение

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером 10 августа в западной части Турции. Как сообщает газета Milliyet, подземные толчки начались в 19:55 по местному времени, которое совпадает с московским. Продолжительность сейсмической активности составила от 20 до 30 секунд.

В квартирах раскачивались люстры и мебель, некоторые жители в панике выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о подземных ударах всего за несколько секунд до их начала.

Эпицентр землетрясения располагался в районе Сындыргы провинции Балыкесир. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), очаг находился на глубине 11 километров. Мэр города Серкан Сак сообщил, что в результате стихии обрушилось более зданий. Из-под завалов спасатели по меньшей мере извлекли четверых человек.

Сейсмическая активность затронула не только центральные районы Балыкесира, но и Измир, Кютахью, Ялову, Манису, Ушак, Айдын, Эскишехир, Сакарью, Текирдаг и другие города.

Сведений о жертвах не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.

