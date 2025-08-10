Причиной гибели Бутусова могло стать мертвое волнение в Черном море

Вероятной причиной гибели российского театрального режиссера Юрия Бутусова могло стать так называемое мертвое волнение — опасное природное явление, затрудняющее возвращение к берегу. Об этом сообщил профессиональный водолаз и подводный фотограф Михаил Заимов в комментарии ТАСС.

Мертвое волнение, или отбойное течение, представляет собой участок встречного водного потока, который уносит человека от берега. Попавший в такое течение человек быстро теряет силы и может утонуть, даже если умеет хорошо плавать.

«На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило, спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — рассказал Заимов.

По предварительным данным, трагедия произошла вечером 9 августа, уже после окончания дежурства спасателей. Информацию о происшествии подтвердила полиция болгарского города Созополь, расположенного на юге побережья Черного моря.

О смерти Юрия Бутусова стало известно 10 августа. Первой о трагедии сообщила его жена, актриса Варвара Шмыкова. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил, что режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Он назвал произошедшее трагедией для театрального сообщества.

Известно, что прощание с Бутусовым пройдет в Москве, а похоронят его в Санкт-Петербурге. Режиссеру было 63 года.

