Рубальская убежала из больницы ради концерта

Мурад Устаров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Народная артистка России Лариса Рубальская временно покинула больницу, чтобы принять участие в своем концерте. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети.

Прославленная поэтесса опубликовала пост, в котором сообщила, что мероприятие состоялось.

«На один день я убежала из больницы, чтобы провести концерт. Он прошел замечательно. Все мои ребята поддержали меня. Так что, все хорошо, а будет еще лучше», — написала Рубальская.

Артистка также выложила видео, где она сидит рядом с букетом сирени. Поэтесса призналась, что верит в силу цветков с пятью лепестками. По ее словам, они помогли сбыться ее желаниям.

В комментариях поклонники поблагодарили Рубальскую за творческий вечер и пожелали ей скорейшего выздоровления и творческих успехов.

Ранее поэтесса разместила на своей странице ролик из больницы. Обеспокоенные комментаторы стали узнавать о ее состоянии. При этом артистка никак не прокомментировала случившееся.

