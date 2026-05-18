Многоцелевой робот «Курьер» помогает российским бойцам в разминировании. Лучшее видео из зоны СВО
Использование роботизированных комплексов позволяет снизить риски для личного состава и сохранить темп наступательных действий ВС РФ.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Многоцелевой робот «Курьер» помогает российским бойцам в разминировании
Подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск используют наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» для разминирования маршрутов, доставки штурмовых групп, эвакуации раненых и огневой поддержки в зоне специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Комплексы помогают обеспечивать логистику на передовой и поддерживать продвижение подразделений на линии боевого соприкосновения. Также НРТК применяются для расчистки путей от взрывных устройств, которые ВСУ дистанционно устанавливают с помощью FPV-дронов.
Использование роботизированных комплексов позволяет снизить риски для личного состава и сохранить темп наступательных действий ВС РФ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 16 мая
- Расчеты БПЛА скорректировали уничтожение техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 мая
- Артиллеристы парализовали действия ВСУ на Запорожском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 мая
- Герасимов: российская армия контролирует 85% территории Красного Лимана
- 15 мая
- «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 мая
- Снайперы уничтожили более 8 тяжелых гексакоптеров ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 мая
- Расчет «Бук-М3» сбил снаряд РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 мая
- Экипаж Су-35С выполнил боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 мая
- В Москве открылась выставка «После боя сердце просит музыки вдвойне…»
- 13 мая
- Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 мая
- «Гиацинт-С» уничтожил замаскированные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
50%
Нашли ошибку?