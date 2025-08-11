В ЦАХАЛ заявили о ликвидации сотрудника «Аль-Джазиры»

Израильские военные уверены, что Анас Аль-Шариф только выдавал себя за журналиста.

Фото: Instagram*/hossam_shbat

Израильскими военными убит сотрудник «Аль-Джазиры» Анас Аль-Шариф в секторе Газа. Сообщив о ликвидации журналиста в ЦАХАЛ добавили, что он только выдавал себя за представителя СМИ, на самом же деле был террористом.

Военные уточняют, что Анас Аль-Шариф был ответственен за ракетные обстрелы Израиля.

Ранее о гибели журналиста сообщил главный врач госпиталя «Аш-Шифа» в Газе. 28-летний корреспондент погиб в результате целенаправленного обстрела палатки прессы у главного входа в больницу. По последним данным, вместе с Аль-Шарифом погиб еще один журналист «Аль-Джазиры», а также оператор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания тайно разработала план по решению кризиса в секторе Газа. По крайней мере, советник британского премьера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл начал распространять документ среди европейских представителей. По данным газеты The New York Times, план включает восемь пунктов.

