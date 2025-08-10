Великобритания тайно разработала план по решению кризиса в секторе Газа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

NYT: Великобритания полгода разрабатывала план по решению кризиса в секторе Газа

Великобритания разработала секретный план урегулирования кризиса в Газе

Фото: Reuters/DAWOUD ABU ALKAS

Советник британского премьера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл начал распространять документ среди европейских представителей.

Великобритания полгода втайне разрабатывала план по урегулированию кризиса в секторе Газе, который уже представлен европейским партнерам. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

%news-5032429%

Согласно информации издания, советник британского премьер-министра по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл начал распространять план среди европейских представителей 29 июля, за день до конференции в Нью-Йорке, посвященной поиску решений палестино-израильского конфликта.

По данным The New York Times, план включает восемь пунктов. В нем предлагается создание технократического палестинского правительства в Газе, связанного с реформированной палестинской администрацией, а также международных сил безопасности. Кроме того, предусматривается полный вывод израильских войск с территории сектора Газа. Контроль за соблюдением режима прекращения огня планируется возложить на США.

Итогом реализации плана предполагается образование двух самостоятельных государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кабинет министров Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе.


