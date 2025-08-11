В Ленобласти завершился 12-й чемпионат России по пахоте

За три дня соревнований их посетили 250 тысяч человек.

В Ленинградской области завершился, пожалуй, один из самых необычных и зрелищных чемпионатов. Десятки механизаторов соревновались в пахоте, поднимая клубы пылы, земли и градус напряжения. Посмотреть на гонки тракторов и оценить филигранную точность водителей сельхозтехники собрались тысячи зрителей. Среди них оказался и корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Николай ювелирно бороздит поле. Здесь как никогда важна точность. Если испортил участок — исправить его уже не получится. Все это под пристальным взглядом наставника. Когда-то он и сам сидел за рулем трактора.

«На таких соревнованиях я уже 12-й раз. Имею достаточно большой наработанный опыт, чтобы разбираться и в правилах, и в судействе. Мы иногда даже спорим, отстаиваем свою правоту», — говорит Андрей Мосин, представитель команды-участника из Пермского края.

Участки у механизаторов не ровной прямоугольной формы. Они напоминают больше трапецию. Как только участники закончат пахать свое поле, им необходимо соединить его с полем соседа. Причем сделать это нужно ровно за десять проходок. Эти соединительные 20 борозд, в том числе будут оценивать жюри.

Эти тракторы когда-то тоже работали в полях. Но прошли небольшой тюнинг от фермеров. И теперь эти монстры с турбомоторами разгоняются до 120 километров в час

«На каждой гонке выпадают небольшие нюансы, вылезают всякие болячки. Мы это все устраняем», — говорит Николай Саньков, участник соревнований из Ростовской области.

Сделать такой трактор механизатору помог отец. Кстати, тоже Николай. Работа в поле у них — дело семейное, как и участвовать в соревнованиях.

«Я — фермер с 1993 года. Сын, как начал до педалей доставать, так и пошел со мной», — говорит Николай Саньков-старший.

В гонках — отец и сын сражаются на равных. Никаких уступок.

Но строят карьеру механизатора не только мужчины. Свою дисциплину Александра сравнивает с танцем на импровизированной сцене. В этом тракторном ансамбле она — единственная девушка.

«С мужчинами мне проще налаживать контакт, чем с женщинами. Не получается с женщинами, а с ними вообще легко», — признается Александра Гивойна, участница соревнований.

Зрелищные заезды, трюки, музыка. На турнире то и дело что-то происходит. Скучать зрителям на трибунах точно не приходится. Многим настолько понравилось, что одного дня оказалось недостаточно.

«Мы вчера были и сегодня смотрели. Конечно, впечатления непередаваемые», — говорит зритель Ренат Аизетулин.

«Замечательный праздник, популяризация настоящего труда. Труда, который несет в себе мир», — добавляет Юлия Мацко, зритель.

Любовь к делу всей жизни в очередной раз доказал Александр Дерюгин. Ленинградский чемпион получил гран-при. А после награждения участников и зрителей ждал сюрприз.

Завершился трехдневный чемпионат по пахоте концертом Димы Билана. А механизаторы идут отдыхать, ведь им снова возвращаться на поле.

