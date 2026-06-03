Дмитриев заявил о росте интереса зарубежных партнеров к сотрудничеству с Россией

Глава РФПИ Дмитриев: Интерес зарубежных партнеров к сотрудничеству с РФ растет

Интерес иностранных государств и инвесторов к взаимодействию с Россией продолжает расти. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам Дмитриева, ПМЭФ в очередной раз станет площадкой для обсуждения вопросов экономического сотрудничества между государствами, ориентированными на развитие торговли, инвестиций и совместных проектов. Особую активность, отметил он, демонстрируют страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые продолжают укреплять партнерские связи с Россией.

Глава РФПИ подчеркнул, что на форуме ожидается также присутствие делегаций из европейских стран. По его словам, многие зарубежные политики и представители бизнеса заинтересованы в поиске новых возможностей для взаимодействия и обсуждении перспектив восстановления экономических контактов.

Дмитриев сообщил, что в рамках форума Российский фонд прямых инвестиций планирует подписать семь соглашений с иностранными партнерами. Новые договоренности затронут проекты в сфере высоких технологий, агропромышленного комплекса, транспортной и другой инфраструктуры.

Отдельно глава фонда остановился на сотрудничестве с государствами Ближнего Востока. По его словам, РФПИ реализует десятки совместных проектов с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Китая. Работа ведется в различных секторах экономики, включая инвестиции в инфраструктурные и технологические инициативы.

Значительное внимание в рамках форума будет уделяться молодежной программе. Дмитриев отметил важность диалога с молодыми предпринимателями и специалистами, а также обсуждения вопросов социальной ответственности бизнеса и развития предпринимательской среды.

Глава РФПИ также сообщил, что Саудовская Аравия примет участие в ПМЭФ на высоком уровне. Ожидается прибытие представителей руководства энергетического сектора королевства.

«Безусловно, развитие отношений с Саудовской Аравией крайне важно для России. У нас есть много совместных успехов, в том числе сделка ОПЕК+, которая позволила стабилизировать мировые цены, а также спрос и предложение на энергетических рынках. <…> Саудовская Аравия также будет представлена на форуме на высоком уровне. В мероприятии примет участие министр энергетики королевства принц Абдул-Азиз бен Сальман. Безусловно, Россия продолжит развивать конструктивные отношения с Саудовской Аравией», — высказался Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник президента Российской Федерации по вопросам внешней политики Юрий Ушаков рассказал о программе и мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента Россиии Владимира Путина.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

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