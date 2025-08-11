Самосуд не прошел: чувашскому бизнесмену грозит срок за похищение детей

Чувашскому бизнесмену грозит срок за похищение детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Ранее мужчина заставил подростков умываться зеленкой за то, что украли у него фрукты.

Бизнесмену из Чувашии, устроившему самосуд над детьми, грозит срок за похищение людей. Об этом он рассказал «Известиям» сам в эксклюзивном комментарии. А также объяснил, что подтолкнуло его на столь отчаянный шаг.

По словам предпринимателя, дети украли из его лавки мандарины. Причем сделали это не в первый раз. В итоге бизнесмен вывез подростков в безлюдное место и заставил умываться зеленкой. После того как ролик попал в интернет и вызвал бурное обсуждение, мужчина принес извинения. И постарался загладить свою вину — угостил детей фруктами и выплатил им компенсацию.

Но замять ситуацию не вышло. К делу уже подключились прокуратура и Следственный комитет.

