Сладкие секреты Сассекских: Меган Маркл раскрыла прозвища детей

Диана Кулманакова
Герцогиня поделилась деталями жизни своей семьи.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл публично раскрыла милые домашние прозвища своих детей, принца Арчи и принцессы Лилибет. Об этом сообщило Express.

В коротком ролик супруга принца Гарри занималась продвижением своей новой линейки фруктовых джемов, попутно рассказывая о вкусовых предпочтениях членов своей семьи. В кадре Меган Маркл предстала в темном топе и кухонном фартуке, демонстрируя процесс приготовления десертов.

Описывая любимые лакомства домочадцев, Меган назвала своего супруга просто своим мужем, а для детей использовала сокращенные формы имен — «Арч» и «Лил».

«У каждого в моей семье есть свой фаворит. Мой муж обожает малину, Лил любит клубнику, а Арч симпатизирует обоим вкусам. Сама же я предпочитаю мармелад», — поделилась герцогиня в видео.

Пост сопровождался описанием продукции, в котором подчеркивалось, что рецептура десертов была вдохновлена домашними джемами, которые Меган готовила на собственной кухне на протяжении многих лет.

