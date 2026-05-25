«Никому не нужна»: Ксения Алферова призналась в страхе одиночества после развода

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 75 0

Актриса поделилась тяжелыми переживаниями, которые настигли ее.

Что с Ксенией Алферовой после развода с Егором Бероевым

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ксения Алферова призналась в страхе одиночества после развода с Егором Бероевым

Актриса Ксения Алферова публично рассказала о своих внутренних тревогах и борьбе с ощущением ненужности после расставания с мужем, коллегой по цеху Егором Бероевым.

Свое обращение к аудитории артистка приурочила ко дню рождения, опубликовав пост в личном Telegram-канале, где выразила благодарность поклонникам за теплоту и поддержку в непростой жизненный период.

Алферова подчеркнула, что, несмотря на радость от каждого прожитого дня, она регулярно сталкивается с деструктивными мыслями.

«Периодически наваливаются страхи, невозможности внутренние и нежелания. Иногда веришь разным нашептывающим внутри, что ты одна и никому не нужна, но я учусь достаточно быстро их затыкать», — поделилась знаменитость.

Она также отметила, что справляться с кризисом ей помогают близкие друзья, которых она считает своим главным сокровищем.

Семейный союз Алферовой и Бероева фактически распался еще в конце 2022 года, однако юридически развод оформили только в 2025 году.

Бывший супруг уже устроил личную жизнь, женившись в феврале 2026 года на молодой балерине Анне Панкратовой, которая младше его более чем на 20 лет.

Сама Ксения Алферова до этого сравнивала процесс расставания с разрушительным природным катаклизмом, называя развод «землетрясением».

Она призналась, что ей потребовалось приложить колоссальные усилия и проделать долгий путь над собой, чтобы восстановить душевное равновесие и вернуться к привычному ритму жизни после столь болезненного разрыва. По словам актрисы, сейчас она находит опору в людях, которые готовы всегда держать ее за руку и принимать со всеми слабостями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

19:40
Психолог назвала причины тревожности у людей
19:20
Увидят с неба: к поискам Усольцевых подключили нейросеть
19:05
Айфон хуже? Эксперты оценили потребность в покупке дорогих смартфонов
18:55
У Украины нет шансов? Западные системы ПВО бессильны перед российскими ракетами
18:50
«Самый сильный человек планеты» поделился секретами тренировок
18:42
Сибирский урожай: глава Омской области доложил президенту об успехах в сельском хозяйстве

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Филипп Киркоров подал в суд на Telegram-канал из-за фейков о его долгах
Что срочно нужно сделать в теплице перед посадкой рассады: инструкция для дачников
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео