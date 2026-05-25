«Никому не нужна»: Ксения Алферова призналась в страхе одиночества после развода

Ксения Алферова призналась в страхе одиночества после развода с Егором Бероевым

Актриса Ксения Алферова публично рассказала о своих внутренних тревогах и борьбе с ощущением ненужности после расставания с мужем, коллегой по цеху Егором Бероевым.

Свое обращение к аудитории артистка приурочила ко дню рождения, опубликовав пост в личном Telegram-канале, где выразила благодарность поклонникам за теплоту и поддержку в непростой жизненный период.

Алферова подчеркнула, что, несмотря на радость от каждого прожитого дня, она регулярно сталкивается с деструктивными мыслями.

«Периодически наваливаются страхи, невозможности внутренние и нежелания. Иногда веришь разным нашептывающим внутри, что ты одна и никому не нужна, но я учусь достаточно быстро их затыкать», — поделилась знаменитость.

Она также отметила, что справляться с кризисом ей помогают близкие друзья, которых она считает своим главным сокровищем.

Семейный союз Алферовой и Бероева фактически распался еще в конце 2022 года, однако юридически развод оформили только в 2025 году.

Бывший супруг уже устроил личную жизнь, женившись в феврале 2026 года на молодой балерине Анне Панкратовой, которая младше его более чем на 20 лет.

Сама Ксения Алферова до этого сравнивала процесс расставания с разрушительным природным катаклизмом, называя развод «землетрясением».

Она призналась, что ей потребовалось приложить колоссальные усилия и проделать долгий путь над собой, чтобы восстановить душевное равновесие и вернуться к привычному ритму жизни после столь болезненного разрыва. По словам актрисы, сейчас она находит опору в людях, которые готовы всегда держать ее за руку и принимать со всеми слабостями.

